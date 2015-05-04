Пикантные соленые орешки

Быстрые закуски к пиву - это не миф, не отвратительные чипсы и даже не сушеные кальмары. Будем ладить орешки!Соленые, остренькие, глазированные орешки, какие настолько здорово поглощаются, когда возле - смех, дружки, свежий атмосфера, пиво, счастье, безмятежность, доверие.Ингредиенты:500 г миндаля(при вожделении заменяем арахисом, кешью);2 веточки розмарина;1 ст. л. паприки;1 ст. л. черного перца;1 ст. л. соли;1/3 ч. л. изощренного красного перца;1-2 ст. л. оливкового масла;1/3 стакана воды.Приготовление:Достаем из закромов орехи. У меня в хозяйстве выискался миндаль. Этот же рецепт вполне можно реализовать и с иными орехами, какие вам доступны.Иголочки розмарина отделяем от веточки, измельчаем.В плошку насыпаем все необходимые специи, добавляем измельченный розмарин, соль.Добавляем масло, воду, перемешиваем.Очищаем миндаль - заливаем орехи кипятком, оставляем на 3-5 минут.Нажимая двумя перстами на основание всякого орешка, выдавливаем его из шкурки. Если орешек не сходит довольно воздушно, заливаем кипятком вторично, вновь выжидаем близ 5 минут и пробуем то же акт.На сухой сковороде, периодически помешивая, подсушиваем орешки до воздушной золотистости. Важно содержать жар минимальным - дабы орешки собственно высохли, а не поджарились.Вливаем винегрет специй, увеличиваем жар до посредственного и, беспрерывно помешивая, дуем до абсолютного высыхания миндаля.Перекладываем орешки в вазочку - готово, можно кликать дружков. И дилетантов вина, впопад, тоже - подобный миндаль пятерка сочетается с сухими красными винами.