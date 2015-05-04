Запеченные гренки с персиками Начните собственный девай с чего-то необычного – с аромата корицы и каштанового сахара, персиков и ванили. Эти запахи согреют вас ледяным зимним поутру, основное – не запамятовать подготовить все ингредиенты накануне ввечеру. И тогда завтрак у вас будет попросту восхитительным!Ингредиенты: 8–10 кусов белокипенного хлеба 800 г консервированных персиков 8 яиц 2 стакана молока 1/2 стакана жирных сливок 1/2 стакана каштанового сахара(невредно мусковадо) 1/4 стакана сахара 1 ч. л. ванильного экстракта 1/2 ч. л. молотой корицы сливочное масло для смазывания формыПриготовление:Смажьте сливочным маслом конфигурацию для запекания размером 20х25 см. Плотно уложите хлеб внахлест. В большенный плошке взбейте яйца с молоком, сахаром и ванильным экстрактом и мерно залейте этой кашей хлеб.Нарежьте персики на гладкие дольки и разложите на хлеб, присыпьте каштановым сахаром и корицей. Плотно сервируйте конфигурацию фольгой и приберите в холодильник на ночь.Достаньте конфигурацию из холодильника за 30 мин. до приготовления. Разогрейте духовку до 175°С. Налейте сливки в сотейник и доведите до кипения на большом жаре, уменьшите жар и уварите их наполовину, 10 мин. Вылейте сливки на персики. Поставьте конфигурацию в разогретую духовку и запекайте 45–55 мин., доколе поверхность не зарумянится.Перед подачей остудите гренки в течение 10 мин., а затем нарежьте на порционные кусочки.





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