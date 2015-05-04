Яблочный крамбль с тимьяновым кремом Ингредиенты для крема: сахар – 35 г свежие яичные желтки – 3 шт. тимьян – 4 веточки сливки жирностью 35%(и возвышеннее)– 100 мл молоко – 100 млДля начинки: яблоки – 1,5 кг сахар – 4 ст. л. тимьян – 6 веточек масло сливочное – 50 г лимон(необязательно)– 1 долькаДля топпинга сахар – 150 г маета пшеничная – 300 г масло сливочное – 150 гПриготовление:Тимьян вымыть, обсушить на бумажном рушник, изолировать листики. Яблоки очистить, выслать сердцевину, нарезать дольками. Чтобы они не потемнели, возложить в плошку с водой и долькой лимона.В сотейнике растопить 50 гр сливочного масла. Добавить яблоки, сахар, листочки тимьяна, тушить на посредственном жаре 5-8 минут, доколе яблоки не станут мягкими. Смазать конфигурацию сливочным масло и выложить на дно начинку.Приготовить топпинг. Ножом порубить муку и сливочное масло, добавить сахар, десницами растереть в крошку. Посыпать поверх начинки. Выпекать 15-20 минут при 200°C/400F до золотистого цвета.Смешать молоко и сливки, добавить листики тимьяна. Нагревать, помешивая, 5 минут на негромком жаре, не доводя до кипения, дабы крем впитал благовоние тимьяна.Желтки вспушить с сахаром. Молоко процедить, влить в желтки и важнецки перемешать. Вернуть соусник на негромкий жар и варить, беспрерывно помешивая, доколе крем не загустеет. Перед подачей полить крамбль тимьяновым кремом. Enjoy your meal!





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