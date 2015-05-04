Цитрусовая творожная пасха на заварном креме Творожные пасхи великолепны сами по себе - их шелковистая структура и насыщенный сливочный вкус образовывают надвигаться праздника, приносят массу позитивных эмоций, дарят ощущение чего-то торжественного, необычного, не рядового. И даже при этом можно постараться и сделать их еще более необычными - и вот вам прямое тому доказательство: творожная пасха с цитрусовыми нотками.Пожалуй, даже не с нотками, а с ведущей лимонной линией - настолько будет важнее. Она необычайно свежая, восхитительно изнеженная и, благодаря милой кислинке, воздушная. Рекомендую приготовить на Пасху - вы не будете разочарованы. Технология приготовления заварной массы, какая ввязывается в творожную, привлечет тех, кто дрожит использовать в еде влажные яйца.Творожная пасха - одно из важнейших угощений, какие всего можно приготовить на Пасху. Непременно испробуйте сделать!Ингредиенты:500 г жирного творога;100 г сливочного масла;150 г лимонных цукатов;2 ст. л. лимонного сока;200 мл жирных сливок;3 яйца;1 стакан сахара.Приготовление:Сначала - крем.Отмеряем необходимое численность сливок(не забываем - жирность не менее 33%, важнее взять деревенские).Разбиваем яйца, всыпаем половину сахара.Размешиваем до однородности и устанавливаем на водяную баню. Постоянно помешивая, увариваем до загустения. Творог выкладываем в плошку(чашу блендера).Добавляем вторую половину сахара, лимонный сок и размягченное сливочное масло. Перетираем массу в однородный крем. Добавляем заварной крем.Цукаты нарезаем неглуб/окими кусочками. Вводим в творожную массу.Пасочницы застилаем марлей, норовя избежать складок. Раскладываем массу по пасочницам.Прячем в холодильник, под низ подставляем чашки для стекания сыворотки, сверху беспременно помещаем груз.( Если творог важнецкий, сыворотки бессчетно не будет).Паска должна выстояться не менее суток, я кухарничаю ее в четверг, к воскресенью она будто один готова - отжатая, плотная и больно лакомая.Светлых вам праздников!





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