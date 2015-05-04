Клафути с ягодами Клафути - французский сладкое, связывающий в себе черты запеканки и пирога. Фрукты в сладком водянистом яичном тесте, похожем на блинное, выпекаются в конфигурациях для запеканок или кипя. Классическим почитается клафути с вишней. Но я предлагаю разнообразить клафути брусничным ягодным соусом, тем более, что в нем много-много целеньких ягод!А миндальным экстрактом придать классический благовоние нашему десерту.Ингредиенты: Молоко — 300 мл Яйцо — 3 шт Сахар — 3 ст. л. Соус ягодный — 10 ч. л. Мука — 3 ст. л. Эссенция(миндальная, 5 капель)— 1 г Масло сливочное(для смазывания конфигураций) СольПриготовление:Яйца важнецки взбиваем венчиком с сахаром и щепоткой соли. Вводим молоко филигранной струйкой, не прекращаем взбивать.Понемногу добавляем муку и важнецки перемешиваем венчиком, дабы не было комочков. Тесто надлежит выйти будто на блины. Капаем 5 капель миндальной эссенции.Фомы важнецки смазываем сливочным маслом.На дно конфигураций выкладываем по 2 ч. л. ягодного соуса.Аккуратно заливаем тестом на 2/3 формочек, т. к. в процессе выпечки клафутти подымается и увеличивается в объеме. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.Вынимаем наши клафути из духовки и отдаем капельку остынуть. Посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу теплым.К десерту можно подать ледяное молоко.Приятного аппетита!Фото и рецепт: Iren_D





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