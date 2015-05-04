Груши в сладком кляре Груши в сладком кляре - это сладкое, какой наверняка покажется будто ребятенкам, настолько и старшим. Сочетание сочности и нежности груши со сладким хрустящим кляром изумительно лакомое и необычайно милое. Такое блюдо пятерка придется к завтраку во времена поста, настолько будто не занимает бессчетно времени для приготовления.Ингредиенты: Груша — 2 шт Сахар карий — 1 ст. л. Мука — 110 г Вода — 150 г Масло растительное(для горячи)— 5 ст. л. Сахарная пудра(по вожделению)— 1 ч. л.Приготовление:Приготовить для азбука кляр. Налить в емкость воды и добавить карий сахар, размешать.Далее просеять муку и перемешать веничком, дабы не было комочков. Кляр должен выйти по консистенции будто посредственно непроницаемая сметана и зализанный.Груши важнецки помыть, нарезать кружочками, выслать сердцевину по надобности(я не удаляла).Затем грушевые колечки обмакнуть в кляр и обжарить с двух сторонок на сковороде, смазанной растительным маслом. Выложить обжаренные колечки на блюдо, можно в облике круглой груши, выглядит больно эффектно. Посыпать сахарной пудрой.Груши получаются больно сочными и изнеженными.Приятного аппетита!Фото и рецепт: МурКатеринка





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