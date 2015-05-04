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Манная каша с бананом и шоколадом

Манная каша с бананом и шоколадом

Ингредиенты на 3 порции: Молоко – 500 мл Шоколад – 50 гр Банан – 1 шт. Манная крупа – 100 гр Масло сливочное – 2 ч.л. Сахар – 1 ст.л. Рецепт приготовления:Банан очистить и неглуб/око нарезать.Шоколад измельчить на неглуб/окой терке.Молоко довести до кипения, подсластить и исподволь, филигранной струйкой, всыпать манную крупу.Варить кашу, помешивая, до готовности. Это займет буквально пару минут и каша залпом загустеет. Вмешать в кашу банан и масло.При подаче горячую кашу припорошить шоколадом!Приятного аппетита!


4-05-2015, 03:24
Автор: Adamson
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