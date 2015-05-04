Сладкие колбаски

Как это дробно случается, было надвигаться приготовить что-нибудь сладкое, и я, будто век, адресовалась за поддержкой в неохватные просторы Интернета. Чего там всего дудки!Но надобно уметь отсеивать излишние, перепечатанные и упрощенные рецепты.На каком-то бабском форуме наткнулась на рецепт сладкой колбаски без выпечки. Я заинтересовалась, без выпечки мне подходит, валандаться крохотнее. Далее в комментариях я пробежала, что эту колбаску ели все в малолетстве. Сама я не припомню такового, однако мама взговорила, что истина дробно ладила нам с сестрами подобный сладкое, и подтвердила правдивость рецепта, какой я избрала.Сразу выговорю, что для бессмертно сохнущих рецепт не подходит, настолько будто больно калорийный. Но уж больно лакомый!Кто не дрожит избыточных калорий, однако без сладкого жительствовать не может, а еще времени безвозбранного дефицит – самое то что надобно. Легче и грошовее не случается, а получается необычайно лакомо. И времени капля требуется.На сладкую колбаску необходимо:– 400-500 г печенья, можно овсяное, можно Юбилейное;– 0,5 стакана молока или сливок;– 200 г масла;– 1 стакан сахара;– 2-3 ст. л. какао-порошка;– орехи.Большую доля печенья измельчить как вероятно неглуб/око. Лучше воспользоваться мясорубкой. Меньшую доля раскрошить десницами. Две части неодинаковой консистенции необходимы для более крепкого скрепления всей массы в колбаску. Орехи порубить ножом не излишне неглуб/око и смешать с измельченным печеньем. На мясорубке орехи прокручивать не стоит, они будут излишне неглуб/окими. Чувствоваться будут, однако тяни резон орехов в этом рецепте в том, дабы они отчетливо ощущались на зубах и были виданы. Последнее попросту прекрасно.Потом надобно поставить на жар молоко, нагреть, беспрерывно помешивая, и всыпать сахар, предварительно смешанный с какао-порошком. Продолжать мешать до абсолютного растворения сахара, возложить нарезанное кубиками ледяное масло и опять мешать, уже до растворения масла. Весь процесс занимает минут 5-7, не вяще.Я буду не я, если не добавлю что-то свое. Вот и в тот момент не удержалась и наломала в эту массу три квадратика шоколада. Много не стала класть, помня печальный эксперимент растапливания шоколада, когда кухарила «Очень лакомое печенье». Подумала, что какао излишне капля, а я боготворю насыщенный шоколадный вкус. Особой шоколадной насыщенности я не вскрыла впоследствии, однако и ничего не испортила, кусочки в массе растаяли. В вытекающий один испробую добавить непоменьше шоколада. И скорее итого, натру его на терке. Как век, «умная мысля приходит опосля».Затем вытекает освободить всю горячую массу с плиты и, доколе она горячая, всыпать в нее измельченное печенье с орехами и важнецки все перемешать. Почему доколе горячая?Потому что остывая, масса сгущается и перемешать ее с печеньем будет невозможно. А вот когда хорошенько перемешаем, впоследствии можно не бежать, безмятежно расстелить пищевую пленку или фольгу и сформировать колбаску. Затем туго свертеть, возложить в холодильник на ночь, или не менее чем на шесть часов.Для ускорения процесса остывания сладкую колбаску можно примостить часика на два в морозилку. Затем нарезать и блаженствовать, вспоминая безоблачное малолетство.В морозилке колбаска может храниться довольно длительно, можно сделать залпом бессчетно и взимать по надобности, валить в верхнее филиал холодильника. По-своему практично, ведь не век жрать времена и ингредиенты для приготовления десерта, а сладкого охота. Вот на подобный случай и валяется в морозилке сладкая колбаска.Приятного аппетита!Автор: Ирина Андреева