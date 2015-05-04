Как сделать сырники с ягодами Усилий для приготовления такового завтрака потребуется не намного вяще, чем для приготовления всегдашних сырников, однако на тарелке возникнет роскошное блюдо, какое не всего насытит и принесет найденную пользу, однако и возвысит надвигаться, гарантировав заряд бодрости и усмешек на тяни ждущий девай. Итак, будто сделать сырники?Ингредиенты:0,5 кг творога;2 яйца;3 ст. л. манной крупы;2/3 стакана сахара;1/3 ч. л. соли;1/3 ч. л. соды;горсть свежих или закованных ягод;4-5 ст. л. муки для обвалки сырников;растительное масло для горячи.Приготовление:Творог, яйца, соль, сахар, соду, манку важнецки перемешать.Сформировать лепешки, в половину всякой выложить несколько ягод, завернуть пирожком.Обвалять в муке.В сковородке разогреть небольшое численность растительного масла. Обжарить до золотистой корочки с двух сторонок.Подавать со сметаной, медом, вареньем.





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