Как приготовить очень вкусное печенье? Десерты – моя астения. Стараешься, норовишь фигуру блюсти, а нет-нет и оборвешься. И настолько всякие выходные, и не всего. Ну что поделать, если человек с малолетства сладкоежка?Гуляла в соцсетях недавно и завидела рецепт самого лакомого печенья. Ну кумекаю, таковое уж самое лакомое?Стала гуглить, варианты разыскивать, будто век. Нашла несколько рецептов и слепила один-одинехонек, наименовав его «Очень лакомое печенье».И опять вырвана признать антипатичную предмет, что вдалеке не все, кто выкладывает рецепты, кухарничают эти блюда на самом деле. Понять это можно уже в процессе готовки.Я ввек на растапливала шоколад, вот не приводилось. Шоколадную полива век варила из молока, сахара и какао. Казалось бы, ничего проще растопить шоколад на водяной бане дудки, будто советует некий императив(аккуратнее повариха). Оказалось, шоколад растопить настолько воздушно не выйдет, он попросту превращается в противную тягучую массу, какую давай никак невозможно «вылить», будто запросто якобы вышло у кое-каких. Забегая вперед выговорю, что еле-еле удалось намазать на печенье эту шоколадную массу.Чтобы не быть подобный же нерадивой советчицей, особенно нашла советы, будто верно растопить шоколад и делюсь с вами.Необходимо обделать плутоватую водяную баню настолько, дабы дно емкости с шоколадом(безотносительно сухое)не дотрагивалось воды. То жрать шоколад топиться будет на пару от кипящей воды. Также объем плошки с шоколадом не должен быть крохотнее кастрюли и пропускать пар, настолько будто пар, попадая в шоколадную массу будет содействовать ее безвременному застыванию. Наломать плитку вытекает на образцово одинакие кусочки, дабы они плавились мерно. Но это третий этап, завершающий.К слову, приготовление «Очень лакомого печенья» делится на три этапа и всякий надобно кухарить последовательно, один-одинехонек за иным. Сделать что-либо заблаговременно тут невозможно. Сделали тесто, впоследствии корж, впоследствии крем и всего впоследствии полива. И еще одна ляпсус, о коей алкаю предупредить. Все та же умелица запросто рекомендовала нарезать готовый пласт(уже с кремом и глазурью)на печенюшки надобного размера. Так тоже ладить не надобно по той безыскусный причине, что подобный корж будет банально жеманиться. Необходимо разрезать печенье на фигуры перед выпечкой.Я сделала настолько, будто рекомендовала псевдоповариха, и вышло не больно прекрасно. Но все равновелико больно лакомо. Подобные незадачи всегдашне отталкивают меня, и еще один я блюдо не кухарничаю, однако не в этот один. Я беспременно буду ладить таковое печенье еще не один и не два, потому что оно того стоит. Оно невообразимо лакомое!Для теста потребуется:1 стакан муки.120 г ледяного масла.4 ст. л. сахара(важнее каштанового).Крем:4 ст. л. сахара(важнее каштанового).50 мл масла.400 мл сгущенки.Глазурь:150 г молочного шоколада и капельку орехов.Приготовление. Просеять муку, добавить нарезанное крохотными кубиками ледяное масло, растереть десницами. Добавить сахар, замесить тесто и прибрать в холодильник на полчаса. Тесто выйдет вроде песочного.Затем отхватить, выложить в конфигурацию залпом, настолько будто корж еще один переложить будет невозможно, тесто влажное и не эластичное. Разровнять напрямик там, на месте десницами в пласт толщиной не более 5 мм. Нарезать корж ножом или особенными формочками, проколоть вилкой и выпекать в духовке до теплого золотистого цвета близ 15–20 мин, при температуре 180 градусов. Но это в моей капризной духовке, в иной может потребоваться гораздо крохотнее времени, надобно следить.Крем надобно кухарить, когда уже сами печеньки готовы и переложены на поднос или плоское блюдо. В антипригарной(можно взять алюминиевую или тефлоновую)посуде сварить сгущенку, сахар и масло на медлительном жаре, образцово минут пять, беспрерывно помешивая. Когда масса будет важнецки отходить от стенок при помешивании, освободить с жара и бойко намазать больно лакомые печеньки этим больно лакомым кремом и бросить остывать.Чтобы печенье вышло бесповоротно и попросту убийственно лакомым, надобно растопить на водяной бане шоколад изображенным возвышеннее способом, добавить туда неглуб/око порубленные орехи(однако если орехов дудки, не беда)и намазать печеньки с кремом бойко, потому что водянистый шоколад больно бойко застывает. Печенье надобно бросить на 30-50 минут до абсолютного застывания – и все, больно лакомое печенье готово.И получается взаправду больно лакомо!Автор: Ирина АндрееваФото: Ирина Андреева





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