Песочное печенье с базиликом и лимоном Песочное печенье с базиликом и лимоном - рассыпчатое печенье к чаю с ароматом лимонной цедры и базилика. Если дудки свежего базилика, безбоязненно взимайте сушеный, однако в меньшем объеме.Ингредиенты:мука - 450г;сливочное масло - 200г;сахар - 180г;яйцо - 1 шт.;базилик(свежие листья)- 3-4 веточки;лимон(цедра и сок)- 1 шт.Приготовление:Сливочное масло комнатной температуры вспушить миксером до кремовой массы. Продолжая взбивать, исподволь добавить сахар. Растирать, доколе крупинки сахара будут не броски. Добавить яйцо, размешать миксером и порционно всыпать муку. Должно выйти мягкое тесто.Веточки базилика вымыть под проточной мерзлой водой, возложить на салфетку, дабы въелась влага. Оборвать листья со стеблей и мелко-мелко порубить. Лимон вымыть, насухо обтереть и натереть образцово цедру с половины лимона.Примешать в тесто рубленый базилик, лимонную цедру и образцово 2 ст.л. лимонного сока.Мягкое тесто поделить на небольшие кусочки. Раскатать всякий в шарик, приплюснуть десницами, дабы вышла лепешка диаметром близ 3 см. Разложить печенье на противни, застеленные пекарской бумагой.Выпекать в прогретой до 180С духовке близ 20-25 минут(времена зависит от духовки)на средней полке. Готовое печенье переложить на тарелку и дать ему остынуть. Песочное печенье с лимоном и базиликом готово.





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