Ароматная коврижка с пряным сиропом Предлагаю рецептик благовонной коврижки с пряным сиропом, гадаю, что вам, дорогие поварята, она придется по вкусу, будто и мне. Приятного и уютного чаепития!Ингредиенты:Мука — 250 гСахар — 175 гМед — 300 гИмбирь(с верхом)— 1 ч. л.Корица(с верхом)— 1 ч. л.Хлопья овсяные — 40 гМасло сливочное — 75 гМолоко — 300 млЯйцо — 2 штФундук(размолотый)— 25 гРазрыхлитель теста — 1/2 ч. л.Коньяк — 6 ч. л.Приготовление:Итак, связываем все сухие компоненты в большущую плошку. Специй взимаем почитай по 1 ч. л. Включаем духовку на темп.150 градусов.Сливочное масло растапливаем и перемешиваем с медом(175 г). Взбиваем молоко с яйцами, добавляем винегрет масла и меда, перемешиваем.Получившуюся винегрет выливаем в плошку с сухой кашей и замешиваем тесто.Форму выстилаем пекарской бумагой и выливаем тесто. Ставим в разогретую духовку и медлительно пропекаем при темп.150-160 градусов образцово полтора часа.Пока печется коврижка, стряпаем сироп. Соединяем мед(125 г), коньяк, по 1/2 ч.л. специй, молотый фундук. Разогреваем на медлительном жаре.В гробе выпечки, когда коврижка затвердеет и подрумянится, вилкой протыкаем дырочки и поливаем половиной сиропа.Фото и рецепт: Ros66





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