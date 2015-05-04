Готовые ромовые бабы по этому рецепту получаются таковскими, какими им возложено быть - мягкие, воздушные, важнецки пропитанные сиропом. Можно жрать залпом или хранить в захлопнутом контейнере несколько дней.Ингредиенты для опары:мука - 30г;сахар - 10г;свежие дрожжи - 18г;вода(теплая)- 60 мл;для теста:мука - 330г;яйцо - 5 шт.;сахар - 40г;сливочное масло - 125г;соль - 1 щепотка;для сиропа:лимон(цедра)- 1 шт.;ваниль - 1 палочка(небольшая);вода - 500 мл;сахар - 250г;ром - 60 мл;для сахарной помадки:сахарная пудра - 1/2 стакана;сливочное масло - 1 ч.л.;молоко - 1-2 ч.л.;ванильная эссенция - по вкусу.Приготовление:Тесто для ромовых баб кухарничаю на опаре. Для этого надобно развести дрожжи в теплой воде, добавить сахар, муку и важнецки размешать. Накрыть плошку с опарой полотенцем и прибрать на 30-40 минут в теплое пункт, дабы опара основательно запузырилась и возрастила в объеме.В это времена яйца растереть с сахаром. В большенный плошке порционно смешать приставшую опару с мукой, щепоткой соли и растертыми с сахаром яйцами. Вымешивать миксером(или тестомешалкой, или хлебопечке)длительно и нудно, дабы тесто было плавным, однородным.После этого вмешать в тесто размягченное сливочное масло и вымешивать еще близ 20 минут на басистой скорости.Миску с тестом сервировать пленой и бросить для расстойки на 1 час или более. Оно надлежит возрасти в объеме в 2-2.5 раза.Подошедшее тесто разложить в смазанные маслом формочки для кексов. Форму надобно заполнять на 1/2 фигуры. Накрыть пленкой и дожидаться, доколе тесто возвысится и возникнет кругловатая шапочка.Когда тесто будет готово, передвинуть формочки в прогретую до 180С духовку на исподнюю полку. Печь 10 минут. Затем понизить жар до 170С и печь еще 7-8 минут.Пока тесто в духовке, приготовить сахарный сироп с добавлением палочки ванили и лимонной цедры. Варить на больно легком жаре, не кипятить и не мешать. Сироп процедить, дать остынуть образцово на 60С и влить ром. Готовые бабы переложить в плошку и залить теплым сиропом.Бабы должны всецело им пропитаться!Руками вылавливать баб из сиропа, безбоязненно отжать их, потому что тесто воздушно возбуждает свою конфигурацию. Важно, дабы и сироп, и бабы были если не горячие(десницы обожжете), то уверенно теплые.По вожделению готовые ромовые бабы полить глазурью. Для приготовления глазури на минимальном жаре растопить в сотейнике сливочное масло, добавить молоко и залпом всыпать всю сахарную пудру. Держать на жаре, беспрерывно перемешивая, доколе масса будет похожа на крем. Снять с жара, добавить ванильную эссенцию и скрупулезно перемешать.