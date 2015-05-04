Булочкa с фетой и орегано Ингредиенты: 2,5 ч л сухих дрожжей 1 ч. л. соли(без горки) 2 ст. л. растительного масла 2 ст. л. меда(или сахара) 200 мл молока 450 - 500 мл муки(не грамм, а мл) 100 г влажна фета 2-3 ч.л. измельченного орегано 1 ст. л. сливочного масла 1 зубчик чеснокаПриготовление:Для начинки важнецки смешать фету со сливочным маслом(масло надлежит быть мягким, комнатной температуры), орегано(можно взять любую пряную мураву)и чесноком.Сформировать колбаску, завернуть в пищевую пленку и в морозилку на 10-15 мин. Смешать теплое молоко с медом, солью и растительным маслом. Смешать муку и дрожжи.Замесить тесто, поставить его в теплое пункт и сервировать полотенцем. Когда тесто возвысится в 2,5 раза, вымесить его еще один, поделить на части(зависит от кол-ва булочек).Форму смазать маслом, сформировать из всякого кусочка теста булочку и возложить в конфигурацию, поставить в теплое пункт еще на 30 мин, булочки должны возвыситься.Достать сырную колбаску из морозилки. Пальцем в фокусе булочки сделать углубление и возложить туда кусочек сырной колбаски. Выпекать булочки 30 минут при 180 градусах на исподней полке духовки.





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