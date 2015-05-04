Творожные колечки с клюквой Привлекла меня простота изготовления, отсутствие яиц и занимательная добавка - сушеная клюква. Клюкву боготворю в любом облике, ага и творог тоже. Результат забил все ожидания. Печенье получается изнеженным, кисло-сладким, с воздушным карамельным вкусом от наличия в составе каштанового сахара.Ингредиенты:Масло сливочное — 200 гКлюква сушеная — 50 гСахар карий — 70 гСок лимонный — 3 ст. л.Сметана — 2 ст. л.Творог — 350 гВанилинРазрыхлитель теста — 1 ч. л.Мука — 200 гПриготовление:Масло растапливаем, остужаем, смешиваем его с творогом, ванилью и 3 ст. ложками сахара.Добавляем сметану, клюкву, лимонный сок, разрыхлитель и хорошенько перемешиваем.Добавляем муку и замешиваем тесто. Тесто получается непроницаемое и пластичное. Даем ему капельку постоять(минут 15).Затем, раскатываем тесто в пласт, шириной 1 см, и вырезаем колечки(у кого жрать конфигурация, важнецки, я использовала стаканы). Затем всякое печенье макаем в оставшийся сахар и слегка придавливаем.Выкладываем печенье на противень и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке минут 20-25.Фото и рецепт: Ros66





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