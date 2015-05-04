Оладьи из тыквы и яблок Ингредиенты: Тыква – 300 гр(вес очищенной) Яблоко – 1-2 шт. Молоко – 125 мл, Яйцо – 1 шт. Мука в/с – 180 гр Соль – щепотка Масло растительное – для жарки Рецепт приготовления:Яблоки и тыкву вымыть и натереть на крупной терке.Переместить яблоки с тыквой в кастрюлю и залить молоко. Поставьте на жар и проварите винегрет до мягкости.Остудите винегрет, смешайте с яйцом и солью.Всыпьте просеянную муку и замесите тесто.Выкладывайте тесто в фигуре оладий на сковороду с разогретым маслом и обжаривайте с двух сторонок до золотистого цвета.Готовые оладьи промакните бумажным полотенцем.Подаем горячими с вареньем или медом!Приятного чаепития!





Просмотров: 135