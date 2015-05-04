Цитрусовый пирог с клюквой Ингредиенты: Масло сливочное — 220 г Сахар карий — 5 ст. л. Сахар — 200 г Апельсин — 2 шт Лимон — 1.5 шт Соус ягодный — 6 ст. л. Яйцо куриное — 4 шт Мука пшеничная — 250 г Разрыхлитель теста — 1 ч. л. Соль — 1/4 ч. л. Вода — 1 ст. л.Приготовление:Нарезать филигранными кружочками один-одинехонек апельсин и половинку лимона. Удалить косточки. С оставшегося апельсина и лимона освободить цедру и выжать сок.Взбить 200 грамм сливочного масла с сахаром, добавить 3 ст. л. клюквенного соуса.Затем завести по одному яйца. Вмешать муку, просеянную с разрыхлителем, соль, сок и цедру.Дно разъёмной фигуры диаметром 23 см застелить бумагой для выпечки. Смазать оставшимся сливочным маслом дно и стенки фигуры. Дно присыпать 4 ст. л. каштанового сахара. Сверху выложить ломтики цитрусовых.Аккуратно распределить поверх цитрусовых тесто. Выпекать при 180 градусах до сухой лучины. Мне потребовалось 55 минут.Готовый пирог бросить отдыхать на несколько минут. За это времена приготовим сироп. Прогреем на небольшом жаре оставшийся клюквенный соус с 1 ст. л. каштанового сахара и 1 ст. л. воды.Аккуратно переворотить пирог на блюдо, прибрать бумагу. Наколоть пирог шпажкой по всей поверхности и залить горячим сиропом. Подавать пирог тёплым или комнатной температуры.Фото и рецепт: Gerardina





Просмотров: 150