Бисквитный медовый торт

Ингредиенты:Сметана 30-35% – 500 гр или жирностью 20% + загуститель сливокЯйцо(СО-С1)– 3 шт.Масло сливочное – 30 грМука в/с – 85 грМед – 150 грВода – 50 грСахар – 50 грСоль – щепоткаКорица, гвоздика молотые – щепоткаВанильный экстракт/сахар – 1 ч.л.Орехи(фундук, миндаль, грецкие)– 200 грРецепт приготовления:Белки изолировать от желтков и вспушить с щепоткой соли, миксером. Постепенно добавить 75 грамм меда и ванильный вытяжка.Взбить белки до получения беспробудной пены.Желтки вспушить с 1 чайной ложкой сахара и пряностями.Аккуратно соединить желтковую и белковую массы.Всыпать просеянную муку и смешать до получения однородного теста. Мешать лопаткой в одном течении снизу ввысь.В растопленное сливочное масло вмешать пару ложек теста, затем полученную массу завести в тесто и также опрятно перемешать, передвигаясь снизу ввысь.Застелить противень бумагой для выпечки и вылить тесто. Разровнять поверхность теста. У меня противень размеров 30х30 см, можно использовать круглые фигуры для выпечки диаметром 24-26 см, предварительно поделив тесто на 3 части.Духовой шкаф разогреть до 180 градусов Цельсия. Выпекать бисквитный корж в течение 10 минут. Готовый бисквит переложить на решетку и дать полежать несколько часов.Для приготовления сиропа смешать сахар с водой. Поставить на жар и прогреть до растворения всех кристаллов сахара, затем остудить.Для приготовления крема вспушить сметану с оставшимся медом.Разрезать корж на 4 части. Выложить один-одинехонек корж на блюдо и с поддержкой кулинарной кисточки пропитать сиропом.Смазать долею крема, сверху возложить другой корж и вновь пропитать сиропом.Так поступать со всеми коржами, доколе не сконцентрируете тяни торт.Орехи поджарить на сухой сковороде или в микроволновой печи и измельчить. Обсыпать бока и апогей торта орехами.Уберите готовый торт в холодильник на 4-6 часов.Подавайте торт к парадному столу или попросту настолько.Приятного чаепития!