Суп щавелевый с вареным яйцом На прилавках взялись роскошные пучки щавеля, значит, самое времена сварить аппетитный щавелевый суп. Вариантов супа бессчетно. На этот один встанем на том рецепте, в каком овощи перед закладкой в бульон не надобно пассеровать.Ингредиенты:мясо на косточке(мясо или свинина)- 400г;вода - 3 л;картофель - 3-4 шт.;щавель свежий - 1 большенный пучок(200-300г);морковь - 1 шт.;масло сливочное - 1 ч.л.;соль, перец молотый - по вкусуПриготовление:Мясо промыть, залить мерзлой водой, посолить и варить на легком жаре, снимая пену, до готовности(близ 2 часов).Морковь порезать неглуб/окими кубиками и возложить в бульон. Добавить нарезанный кубиками картофель и варить на умеренном жаре близ 20 минут.Щавель промыть и крупно порезать. Можно возложить зелень залпом, а можно слегка потомить со сливочным маслом. Добавить щавель в суп, приправить молотым перцем, довести до кипения и освободить суп с жара.Горячий суп пролить по тарелкам, добавить ложку сметаны и ломтик вареного яйца.





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