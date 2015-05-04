Сливочный суп из куриной печенки Из куриной печенки можно приготовить кремовый сливочный суп. Все предельно попросту: печенку обжаривают с луком, заливают водой, добавляют картофель, варят до готовности, а затем пюрируют и вливают сливки. По вожделению картофель можно заменить грибами, примерно, шампиньонами.Ингредиенты:куриная печенка - 400г;лук репчатый - 1 шт.;чеснок - 1-2 зубчика;картофель - 2-3 шт.;бекон - близ 100г;вода(для бульона)- 2 л;сливки(10%)- 300 мл;соль, агатовый молотый перец - по вкусу;масло растительное для горячи.Приготовление:Бекон порезать неглуб/окими кубиками и обжаривать в толстостенной кастрюле до тех пор, доколе не вытопится сало, и не выйдут хрустящие шкварки. Добавить в кастрюлю неглуб/око нарезанный лук и чеснок. Пассеровать лук до прозрачности.Куриную печенку очистить от пленок, нарезать небольшими кусочками и обжаривать вкупе с луком. Если необходимо, добавить капельку растительного масла и обжаривать печенку до полуготовности. Посолить и поперчить по вкусу.Влить в кастрюлю горячую воду, довести до кипения и добавить неглуб/око нарезанный картофель. Варить суп 20-25 минут после закипания.Пюрировать суп погружным блендером.Если жрать времена, протереть суп сквозь сито, дабы текстура готового супа-пюре была более изнеженной, кремовойВернуть кастрюлю с супом на плиту, влить теплые сливки, размешать и важнецки прогреть, однако не кипятить.





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