Томатный суп с копчеными колбасками Очень лакомый, насыщенный, остренький супчик из свежих томатов. Подаем с изжаренной полоской бекона, чесночными гренками(крутонами)и листиком базилика для красы. По вожделению можно добавить сметанки.Ингредиенты:томаты - 2.5кг;белая фасоль(консервированная)- 100г;перчик чили - 1/2 шт.;свежий базилик - по вкусу;копченые свиные колбаски - 300г;бекон - 200г;чеснок, лук, агатовый перец - по вкусу.Приготовление:Колбаски нарезаем кружочками, бекон мельчим, будто выйдет, и обжариваем с измельченными луком и чесноком.Томаты очищаем от шкурки и серединок.Вжикаем блендером и доводим до кипения с перчиком чили.Добавляем колбаски и бекон, провариваем минут 5. Затем закладываем фасоль, отключаем температуру и отдаем постоять еще минут 5. Солим и перчим по вкусу. Перед подачей засыпаем топорно нарубленный базилик.Приятного аппетита!Фото и рецепт: Поварешка





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