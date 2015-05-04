Итальянский суп с фрикадельками Фрикадельки для этого супа можно также приготовить из белокипенного мяса индейки или нежирной телятины. В суп можно добавить любые пряные травы.ИНГРЕДИЕНТЫ куриные грудки(с кожей)– 2 шт. репа – 1 шт. лук репчатый крупный – 0,5 луковицы 2 ст. л. сливочного масла орех мускатный 2 ст. л. свежих хлебных крошек яйцо – 1 шт. соль морковь – 1 шт петрушкаСПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯМорковь и репу очистить, нарезать соломкой. Лук и петрушку вымыть, обсушить и измельчить.Куриные грудки вымыть, обсушить и проворонить сквозь мясорубку. Добавить в куриный фарш яйцо, лук и петрушку, хлебные крошки, соль, перец и мускатный орех. Как вытекает вымесить.Скатать из фарша 16 шариков размером с грецкий орех. В кастрюле вскипятить литр воды, возложить в нее фрикадельки. Варить на посредственном жаре 7 мин. Вынуть шумовкой и отнести.В сковороде разогреть сливочное масло, влить 0,5 стакана бульона из–под фрикаделек. Положить овощи и кухарить 5 мин. Переложить овощи в кастрюлю.Влить оставшийся бульон, проварить 10 мин.Вернуть в суп фрикадельки и бойко довести до кипения. Снять с жара, сервировать покрышкой и дать настояться 10 мин.





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