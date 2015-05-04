Суп с галушками Суп с галушками, суп с клецками, суп с кнелями... Все это звания супа с кусочками теста. Если в доме жрать лук, вода, маета масло и 1 яйцо, проще простого сварить лакомый и бойкий супчик. В нашей семье он зовется "суп с галушками".Ингредиенты:вода или бульон - 2 литра;картофель - 400гр.;лук - 1 шт.;яйцо - 1 шт.;мука - 6 ст. ложек;молоко или вода - 3 ст.ложки;соль,черный молотый перец, зелень.Приготовление:Наливаем в кастрюлю 2 литра воды и устанавливаем на жар.Лук драим и неглуб/око нарезаем, несколько кусочков оставляем для добавления напрямик в суп. На сковородке разогреть растительное масло, возложить 1 ст. ложку муки и когда маета капельку пожелтеет, добавляем лук.Жарим его до золотистого цвета. В самом гробе можно добавить кусочек сливочного масла, это придаст особый вкус и аромат.Очищенный картофель нарезаем и добавляем в кипящую воду, также добавляем отнесенные кусочки лука. Далее занимаемся приготовлением галушек.Яйцо капельку вспушить со щепоткой соли, добавить молоко и 5 столовых ложек муки. Вилкой замесить тесто, вероятно вам потребуется муки капельку вяще.Тесто надлежит быть непроницаемее чем на оладьи. Чем круче тесто, тем плотнее галушки. Я использовала домашнее деревенское яйцо, потому тесто у меня таковое канареечное.Когда картофель сварится, надобно добавить тесто в кипящий суп. Это можно сделать неодинаковыми способами:1. В одну чайную ложку, смоченную в воде, набираем тесто, иной снимаем его в кастрюлю;2. Взять тесто в смазанные растительным маслом десницы и отрывать от теста произвольные кусочки.Когда все галушки будут в кастрюле, воспрепятствуйте суп и посолите по вкусу, добавьте зажарку. Накройте суп покрышкой. Через несколько минут галушки возрастят, выплывут и возьмутся закипать. На этом этапе можно добавить роненную зелень, агатовый молотый перец, сервировать покрышкой и сквозь 3 минуты прибрать кастрюлю с жара.Дать супу немножко остынуть и можно кушать.Тесто для галушек еще можно сделать на кефире с добавлением соды: 1 яйцо, 4 ст. ложки кефира или простокваши, соль, 0,3 ч. ложки соды и 6-7ст. ложек муки.Такое тесто можно ладить по плотности таковским, дабы влажными десницами отрывать от него кусочки. Такие галушки будут капельку пышнее первых.Вкусный суп с галушками(клецками)получается на курином бульоне.Приятного аппетита!





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