Снова октябрь. Пасмурно. И даже если дождя дудки, то тучи, тучи… Тучи по всему небу. Редко-редко, когда вдруг раздадутся они на какой-то абсолютно небольшой интервал времени, выглянет из-за них солнышко. Всё ещё ясное и ясное, однако, увы, уже абсолютно не таковое теплое, будто того хотелось бы. А хотелось бы. Да ещё будто!Но ведь солнышко – это не всего тепло. Это наша упование на то, что перезимует оно вкупе с нами, наготовится своих солнечных сил и… И опамятуется времена – побегут ручьи, взбухнут почки на деревьях, а нетерпеливая верба самой первой порадует нас своими пушистыми «котиками». Так в малолетстве мы величали соцветия(сережки)этого дерева.Одно ахово. Когда всё это будет?Ещё почитай тяни октябрь спереди. Ноябрь, декабрь… И будто возьмешься находить эти осенне-зимние месяцы… Сразу тяни жизнелюбие куда-то пропадает. Поэтому настолько охота, дабы подробнее солнышко выглядывало из-за всех этих серо-свинцовых туч, не оставляло нас один-одинехонек на один-одинехонек с минорным дождиком в неглуб/окую крапинку, абсолютно не ведомым с правилами приличия. Как завалится в гости, настолько и располагается – надолго, основательно, будто у себя дома. И за его жидкой, сеющей сеточкой солнышка абсолютно не видать. Стесняется оно, разумеет: один у хозяев уже жрать некто в гостях, то не стоит осложнять им бытие добавочными визитерами. Не разумеет, что оно-то будто один самый вожделенный гость!Тем более, вот таковским, сереньким осенним поутру.Так, если оно стесняется, может, мы его сами пригласим в гости?Ведь для этого и нужно-то… Совсем капельку. Чтобы была под десницами тыква. А у меня – будто раз… Есть!Ездил я тут в кровные края, помогал убирать урожай. Ну, мне и дали с собою. Всякого неодинакового овоща. В том числе и тыкву.Но безукоризненно овощной суп сейчас, когда ночью уже вероятны заморозки, ага и днем без свитера и куртки – никак… Нет, верно, не самый оптимальный вариант. Холодно. Значит, организму нужны калории. А потому и супчик должен быть поплотнее.Соответственно, первым делом взимаем куриный суповой комплект(у меня в нём отчего-то очутились недюжинно крылья), моем косточки, заливаем их мерзлой водой. Ставим кастрюлю на плиту, добавляем в неё очищенные луковку, корнеплод моркови и вводим жар. В процессе закипания снимаем пенку, добавляем с десяток горошин черного перца, пару – ароматического, лавровый лист, убавляем жар до малого, и нехай наш бульон варится. А мы тем делом займемся тыквой.Разваливаем плод напополам, вычищаем его сердцевину. И вот тут – внимание!Вычищенное – не выбрасываем!Выбираем тыквенные семечки, промываем их, подсушиваем на бумажном рушник, выкладываем их на противень, на какой предварительно возложили пергаментную бумагу, и отправляем его в духовку. Подготовленные таковским образом семечки впоследствии можно попросту «пощелкать». А можно использовать очищенные тыквенные ядрышки будто оригинальное дополнение к супу. Но это – уже впоследствии, когда суп по тарелкам прольем. А сейчас…Сейчас очищаем тыкву от кожуры и бьем мякоть на небольшие кубики. Чистим луковицу, пару-тройку зубчиков чеснока и кусочек имбирного корня. Лук шинкуем полукольцами, чеснок и имбирь бьем будто можно пылевиднее. Имбиря надобно абсолютно капельку, настолько дабы в нарезанном облике он тяни примостился бы у нас в чайную ложку. Он должен супу дать свою вкусовую нотку. Но настолько, дабы она звучала фоном, не перебивая и не заглушая вкус других провиантов. Особенно основного солиста – тыквы.Разогреваем сковородку, наливаем в неё капельку растительного масла и начинаем обжаривать лук. Как он станет мягким и заведет нежно-золотистый нюанс, добавляем к нему имбирь. Пару-тройку минут обжариваем всё вкупе и уже в самом завершении этого процесса отправляем на встречусь с луком и имбирем чеснок. Практически залпом же за ним выкладываем на сковородку уже нарезанную на кубики тыкву. Приправляем её молотым красным перцем и куркумой(по трети чайной ложки всякой из специй – вполне довольно)и минут 5-7, помешивая, обжариваем наш плод, какой должен дать своё имя предбудущему супу.Шумовкой достаем из кастрюли куриные крылышки, луковицу, морковь, лавровый лист и после этого отправляем туда всё содержимое сковородки. Доводим жидкость до кипения, убавляем жар до малого и оставляем всё вариться минут 10-15. Как времена выйдет, с поддержкой блендера пюрируем суп, добавляем в него стакан(граммов 200-250)сметаны, хорошенько всё размешиваем и дожидаемся, дабы жидкость вновь закипела. Но разгуляться ей и позволять кипеть длительно и бешено – ни в коем случае невозможно. Перед самым закипанием вливаем в кастрюлю граммов 50 коньяка, ещё один всё хорошенько размешиваем, отключаем жар и накрываем суп покрышкой. Пусть он капельку постоит, дабы вкус всех его составляющих соединился в неделимое круглое. Имя какому – тыквенный суп.И доколе они объединяются, а блюдо доходит до готовности, снимаем с охладившихся куриных косточек мясо, щиплем его, очищаем высушенные в духовке семечки, неглуб/око рубим зелень. Как всего всё это сделали – можно разливать тыквенный суп по тарелкам. И в всякую из них – горсточку очищенных семечек, капельку зелени и… Мяса!Последнего, безусловно, можно и непоменьше.А теперь… Чуточку отошли от стола и внимательно посмотрели на него. Как, завидели?.. Вот, у нас на столе, несколько ярких желто-оранжевых солнышек!Каждое из каких аппетитно висит и, настолько и будто, подмигивает нам из тарелки – съешь меня!Неужели кого-то надобно ещё и агитировать?Все за стол!И если сквозь какой-то интервал времени нам вновь захочется солнышка так… В кастрюле, между прочим, ещё осталось!Автор: Константин Кучер