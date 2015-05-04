Густой суп из рубца с белой фасолью Густой суп по мотивам итальянского рецепта Zuppa di fagioli e trippa. Рубец(требуху)важнее сварить заблаговременно, дабы добавить в суп уже сваренный и нарезанный полосками. Не исключайте из рецепта жареный бекон, с ним суп получает добавочный вкус и благовоние.Ингредиенты:рубец - близ 1 кг;репчатый лук - 1/2 шт.;морковь - 1 шт.;сельдерей(стебли)- 2 шт.;помидор - 1 шт.;чеснок - 1-2 зубчика;бекон - 10 ломтиков;растительное масло для горячи;белое сухое вино - 1/2 стакана;мясной бульон(или вода)- близ 3 л;белая фасоль(консервированная или вареная)- 1 банка;соль - по вкусу.Приготовление:Рубец скрупулезно промыть в проточной воде, нарезать крупными квадратами, уложить в кастрюлю, залить мерзлой водой, добавить соль, перец, лавровый лист и варить под покрышкой на посредственном жаре до мягкости(4-5 часов).Готовность рубца проверить ножом: если рубец готов, то нож воздушно его прорезает. Вареный рубец порезать небольшими полосками. Подготовить овощи: чеснок расплюснуть плоским лезвием ножа и неглуб/око порубить, лук - филигранными полукольцами, морковь - кружочками, 2 стебля сельдерея - произвольно, помидор ошпарить, ошкурить и произвольно порубить.В кастрюле разогреть капельку растительного масла, добавить бекон и обжаривать, доколе он не зарумянится.К бекону добавить лук и чеснок. Готовить, помешивая, доколе лук не поджарится. Добавить морковь и сельдерей, перемешать и тушить 2-3 минуты. Теперь можно выслать к овощам помидор, посолить по вкусу, капельку потомить и влить 1/2 стакана белокипенного вина. Уменьшить жар, тушить под покрышкой близ 10 минут.Переложить в кастрюлю нарезанную полосками требуху, влить бульон(у меня говяжий)и добавить вареную белокипенную фасоль. Перемешать, довести до кипения, затем понизить жар и варить 20-30 минут. Готовый суп пролить по тарелкам и подать к столу.





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