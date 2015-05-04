Луковый суп по-гречески

Ингредиенты: репчатый лук — 500 г. масло сливочное — 3 ст. л. кукурузная маета — 2 ст. л. куриный или мясной бульон — 6 стаканов лавровый лист — 1 шт. чеснок — 1 зубчик белокипенный хлеб — 4 ломтика тертый влажен — 4 ст. л.Лук очистить, нарезать и потушить в сливочном масле до подрумянивания. Добавить кукурузную муку(при отсутствии муки смолоть кукурузные зерна).Влить поварешка бульона, перемешать. Затем влить массу в оставшийся бульон. Положить соль. Добавить перец. Варить на легком жаре 30 минут под покрышкой. В черепяные тарелки выложить хлеб.Добавить натертый чеснок. Влить суп. Луковый суп припорошить тертым влажном. Поставить плошки в духовку и содержать там до расплавления влажна.К столу подавать больно горячим, припорошив измельченным изумрудным луком и черным перцем. Приятного аппетита.Фото и рецепт: Ельнова Оксана