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Французский луковый суп
Главный секрет французского лукового супа - верно приготовленный лук. Его необходимо мягко пассеровать на небольшом жаре - в итоге он должен стать бледно-золотистым, полупрозрачным, сочным и несухим. Только подобный лук может стать основной знаменитого лукового супа. Пробуем?Ингредиенты:Для супа:6 луковиц;40 гр сливочного масла;200 мл сухого белокипенного вина;500 мл воды;соль;черный молотый перец;Для сырных гренок:8 ломтиков белокипенного хлеба;20 гр сливочного масла;50 гр жесткого влажна.Луковицы очистить и нарезать полукольцами. Обжарить на сливочном масле до золотистого цвета, дробно помешивая.Переложить лук в кастрюлю, влить вино и воду. Приправить суп солью и черным перцем, довести до кипения и варить под покрышкой на легком жаре 10 минут.Разлить суп по горшочкам или жаропрочным пиалам.На масле обжарить с двух сторонок ломтики хлеба до краснощекой корочки. Посыпать гренки влажном. По одной гренке возложить в всякую пиалу, оставшиеся выложить на противень.Отправить пиалы с супом и гренки в духовку, разогретую до 200 градусов на 10 минут, дабы влажен расплавился.
4-05-2015, 05:05
Автор: Gimson
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