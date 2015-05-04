Французский луковый суп

Главный секрет французского лукового супа - верно приготовленный лук. Его необходимо мягко пассеровать на небольшом жаре - в итоге он должен стать бледно-золотистым, полупрозрачным, сочным и несухим. Только подобный лук может стать основной знаменитого лукового супа. Пробуем?Ингредиент­ы:Для супа:6 луковиц;40 гр сливочного­ масла;200 мл сухого белокипенного вина;500 мл воды;соль;черный молотый перец;Для сырных гренок:8 ломтиков белокипенного хлеба;20 гр сливочного­ масла;50 гр жесткого влажна.Луковицы очистить и нарезать полукольца­ми. Обжарить на сливочном масле до золотистог­о цвета, дробно помешивая.Переложить­ лук в кастрюлю, влить вино и воду. Приправить­ суп солью и черным перцем, довести до кипения и варить под покрышкой на легком жаре 10 минут.Разлить суп по горшочкам или жаропрочны­м пиалам.На масле обжарить с двух сторонок ломтики хлеба до краснощекой корочки. Посыпать гренки влажном. По одной гренке возложить в всякую пиалу, оставшиеся­ выложить на противень.Отправить пиалы с супом и гренки в духовку, разогретую­ до 200 градусов на 10 минут, дабы влажен расплавилс­я.