Салат с редисом и заправкой из брынзы Ингредиенты: Редис – 10-15 шт. Яблоко изумрудное – 1 шт. Яйцо – 3 шт. Сельдерей черешковый – 1 стебель Лук изумрудный – 2-3 пера Укроп – 1 пучок Брынза – 100 гр Йогурт классический/сметана – 120 гр Петрушка – 1 пучок Перец агатовый молотый, соль – по вкусуРецепт приготовления:Овощи, фрукты и зелень вымыть, обсушить. Редис нарезать филигранными кружочками.Зелень измельчить. Брынзу растереть в неглуб/окую крошку.Сельдерей нарезать неглуб/окими кубиками.Яблоко очистить от сердцевины и нарезать соломкой.Брынзу соединить с йогуртом, рубленым изумрудным луком, приправить солью и перцем.Яйца отварить “вкрутую”, очистить и нарезать кубиками.Соединить в плошке все ингредиенты, выложить порционно и подавать к столу.Приятного аппетита!





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