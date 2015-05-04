Теплый куриный салат

Такие варианты идеальны для воздушных ужинов - они не нагружают желудок, однако в то же самое времена оставляют милое ощущение сытости. Готовить попросту, жрать лакомо - рецепт теплого куриного салата попросту необходимо тут же взимать на вооружение!Ингредиенты:250 г пекинской капусты,1 куриная грудка,2 помидора,половина лимона,3 ст. ложки гранатового соуса,анис, базилик, петрушкасоль, перец, 5 ст. ложек оливкового масла, 1 ст. ложка винного уксуса,1 ч. ложка меда, половина ч. ложки горчицы,2 ст. ложки кунжутных зеренПриготовление:Грудку помыла, нарезала филигранными долгими полосочками. Добавила анис, базилик, перец, посолила и залила наршарабом. Признаюсь, что выпендриваюсь настолько не дробно - гуще в холодильнике будет соевый соус - с ним вкус получается другим, однако тоже больно даже недурным.Единственное, что алкаю заприметить, - используя соевый соус, солите курицу крохотнее, иначе рискуете быть обвиненной в несанкционированной влюбленности.В всеобщем, доколе курица мариновалась(ей хватит и 10 минут, однако, если в резерве водится полчаса - пятерка, час-два - идеально), занялась салатной заправкой.Масло, уксус, мед, горчицу, молотый перец, капельку соли, сок лимона и неглуб/око порезанную зелень петрушки важнецки смешала, бросила соединяться дружок с дружком. Горчицу всегдашне взимаю зерновую - мне нравится, когда неглуб/окие шарики лопаются на языке миллионом благовонных брызг. Муж, визави, болтает, что ему это антипатично, оттого временами я выступаю на компромисс и извожусь без фонтанчиков во рту.На прогретой сковороде важнецки прожарила филе. Будет лакомее, если вы не доведете курицу до состояния высушенной воблы - если на дне останется капельку гранатового(или соевого)соуса, салат выйдет более сочным и свежим.Нарезала пекинскую капусту, мерно распределила по дну большенный тарелки. Сверху - нарезанные дольками помидоры. Когда все семейство сидело за столом и барабанило ложками, я быстренько выложила сверху теплые кусочки обжаренной куриной грудки, полила настоявшимся соусом, припорошила обжаренными кунжутными семенами.Салат подается и кушается в теплом облике.Благодарности принимаются после съедения.Приятного аппетита!