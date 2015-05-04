Зелёный салат с камамбером Очень простое, однако безумно лакомое блюдо. Благодаря небольшому числу ингредиентов, в абсолютной мере можно ощутить их необычайную сочетаемость.Ингредиенты: Салат(листовой)— 50 г Сыр мягкий(Камамбер)— 125 г Соус ягодный(брусничный)— 2 ст. л. Апельсин(выжать сок)— 1 шт Сахар карий — 1 ст. л. Масло подсолнечное — 3 ст. л. Семена льна — 2 ст. л.Приготовление:Для соуса смешать сок апельсина, брусничный соус и сахар. Уваривать на медлительном жаре в течении десяти минут до загустения.Кружок Камамбера разрезать на 8 секторов и обвалять в льняном семени. Его можно с успехом заменить на кунжут.Обжарить ломтики влажна в раскалённом масле со всех сторонок.Салатные листья порвать или нарезать и выложить на порционную тарелку.На листья выложить обжаренный Камамбер и полить горячим соусом.Подавать залпом.Фото и рецепт: Gerardina





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