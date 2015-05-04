Теплый салат из чечевицы с тыквой Теплый салат из чечевицы белуга с печеными овощами - это полноценный обед(или ужин). Чечевица готовится бойко и на вкус нежно-кремовая. Поэтому ей пойдет на пользу добавление печеных овощей с ярко сформулированным вкусом и ароматом - тыквы и сладкого перца.Ингредиенты:чечевица(сорт белуга)- 1/2 стакана;тыква(сорт баттернат)- 1/4 шт.;сладкий перец(алый)- 2 шт.;кумин - по вкусу;соль - по вкусу;чеснок - 1 зубчика;растительное масло для запекания;для салатной заправки:растительное масло(нерафинированное оливковое или подсолнечное)- 1-2 ст.л.;соевый соус - по вкусу;бальзамический уксус - по вкусу;для украшения:твердый влажен(образцово, пармезан)- по вкусу.Приготовление:Тыкву очистить. Нарезать кубиками. Сладкие перцы нарезать крупной соломкой.В плошке смешать тыкву и сладкий перец, приправить кумином, добавить провороненный сквозь пресс чеснок, посолить и влить капельку растительного масла. Перемешать и выложить запекаться на противне при 190С.Противень важнее размещать на верхнем уровне духовке, будто можно задушевнее к грилю, если он жрать. Пока овощи запекаются, можно пару один заглянуть в духовку и воспрепятствовать их лопаткой, дабы не подгорели.Чечевицу промыть, залить водой и бросить образцово на час. Можно не замачивать, однако после замачивания чечевица бойче сварится. Промытую чечевицу-белугу залить водой в соотношении 1:2, довести до кипения, посолить, понизить жар и варить под покрышкой до готовности.Готовой чечевице дать капельку остынуть, затем переложить в большущую плошку. Туда же выслать печеные овощи.Для заправки смешать по вкусу нерафинированное растительное масло, соевый соус, бальзамический уксус. Этой заправкой полить теплый чечевичный салат с печеными овощами.Перемешать, дать настояться близ 30 минут. Разложить готовый салат по тарелкам и украсить нарезанным филигранной стружкой жестким влажном.





Просмотров: 152