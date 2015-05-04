Теплый салат с вешенками Теплый салат с вешенками важен будто закуска к белокипенному вину или шампанскому. Диетично, бойко готовится и доступные провиант - 3 причины приготовить подобный салат и вам.Ингредиенты:вешенки - 500г;зеленый салат - 1 пучок;репчатый лук - 1 луковица;чеснок - 1-2 зубчика;помидор - 1 шт.;оливковое масло - по вкусу;горчица, соль - перец по вкусу.Приготовление:Вешенки пожарила на масле с луком, не измельчала, откромсала всего ножки.Сделала заправку из оливкового масла, тертого чеснока, соли-перца и горчицы. Все по вкусу. Но горчицы бессчетно не надобно, настолько, дабы слегка чувствовалась.Выложила на тарелку листья салата, порезанные полосками, сверху теплые грибы, нарезанный на дольки помидор и полила заправкой.Фото и рецепт: Паулинка





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