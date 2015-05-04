Ингредиенты: порошок "Манго и карри" – 2 ч. л. свежемолотый агатовый перец сахар – 1,5 ч. л. посредственная луковица – 1 шт. небольшой пучок петрушки сок половины лимона золотой изюм(без косточек)– 2-3 ст. л. оливковое масло – 4 ст. л. соль – 0,5 ч. л. белокочанная капуста – 700 г большущая морковь – 1 шт.Приготовление:Капусту нашинковать будто можно филиграннее Морковь натереть. Лук очистить и нарезать полукольцами. Изюм уложить в чашку и запарить кипятком, бросить на 2 минуты и слить воду.В сковороде разогреть оливковое масло и на посредственном жаре обжарить лук, до прозрачности, беспрерывно помешивая. Всыпать порошок "Манго и карри", добавить изюм и кухарить, помешивая, еще 2-3 минуты.Положить в сковороду морковь и капусту, приправить солью, сахаром и перцем. Перемешать и сбрызнуть лимонным соком(испробуйте на вкус — лимон должен важнецки чувствоваться).Дальше кухарить, беспрерывно помешивая, 5-7 минут: капуста уменьшится в объеме образцово вдвое. Затем выключите жар, сервируйте сковороду покрышкой и бросьте минут на пять.Петрушку измельчить и добавить в капусту, перемешать. Приправить солью и перцем по вкусу. Подавать теплым.