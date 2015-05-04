Тёплый салат с нутом и овощами У меня астения - тёплые салаты. Поэтому, завидев этот рецепт, не могла "пройти мимо". К тому же, он попросту универсален: можно подать будто закуску, а можно будто самостоятельное блюдо на ужин и даже обед.Ингредиенты: Нут — 100 г Морковь(посредственная)— 1 шт Помидор(посредственный)— 1 шт Огурец(посредственный)— 1 шт Чеснок — 1 зуб. Перец болгарский(алый)— 1 шт Сок лимонный — 2 ст. л. Масло оливковое — 2 ст. л. Салат(листья)— 2 шт Маслины Лук-порей(стебель)— 1 шт Соль Приправа(винегрет перцев) Укроп Петрушка КинзаПриготовление:Нут замачиваем в мерзлой воде на 4 часа, важнее на ночь. Далее воду сливаем, заливаем свежей в соотношении 1 к 5, доводим до кипения, варим 10 минут на большом жаре и дальше 50 минут на легком.Для приготовления салата нам потребуется 1 стакан варёного нута, другой вы можете заковать и использовать при надобности. При присутствии варёного нута этот салат готовится за 10 минут.Овощи моем, драим.Морковь нарезаем(натираем)филигранными кольцами. Зелень(любую)и чеснок неглуб/око бьем.На сковороду наливаем оливковое масло и кладём нут. Прогреваем нут в масле 1 минуту. Далее добавляем нарезанные морковь, чеснок и зелень.Всё перемешиваем, отключаем жар, закрываем покрышкой.Помидор, болгарский перец и огурец нарезаем кубиками, лук-порей кольцами.Рвём листовой салат, к нему добавляем все нарезанные овощи, зелень, кладём горячий нут со сковороды. Поливаем соком лимона, солим, посыпаем свежемолотой кашей перцев, добавляем оливковое масло. Хочу отметить, что масло добавляйте по надобности. Салат перемешиваем.Украшаем оливами. Подаём залпом. Приятного аппетита!Фото и рецепт: мисс





Просмотров: 181