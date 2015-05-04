Тёплый салат из мангольда с апельсином Блюда из мангольда, будто правило, больно просты. Его используют в салатах, первых блюдах, закусках, соусах к пасте, будто начинку для пирогов и пирожков, в омлетах и запеканках. Ещё листья можно замораживать и консервировать. Сегодня мы приготовим тёплый салат из мангольда с апельсином. Необычно, однако больно лакомо!Ингредиенты: Свекла листовая(грамм 400)— 1 пуч. Апельсин — 1 шт Лук репчатый — 1 шт Масло растительное — 2 ст. л. Сахар — 1 ст. л. Бальзамик — 1 ст. л. Смесь перцев(по вкусу) Соль(по вкусу)Приготовление:Лук нарезаем кубиком. С апельсина снимаем цедру. Очищаем его и также нарезаем кубиком.Если дудки мангольда, не болейте, в этот салат идеально придутся листья обыкновенной свеклы. Черешки нарезаем кубиком, а листья машистыми полосками.В сковороду наливаем растительное масло и разогреваем его.Обжариваем лук до золотистости 3-5 минут.Добавляем кусочки апельсина, цедру и сахар. Убавляем жар и тушим помешивая 10 минут до лёгкой карамелизации апельсина. Добавляем бальзамический уксус.Добавляем черешки и стряпаем 3-5 минут. Солим и перчим по вкусу.Далее добавляем листья. Перемешиваем, содержим на жаре 1-2 минуты, отключаем жар, накрываем покрышкой и оставляем настолько на 3-4 минуты до размягчения листьев.Тёплый салат из листовой свеклы с апельсином можно использовать будто самостоятельное блюдо, горячим или охладившимся, можно подать с пастой, или использовать будто начинку для кипя.Фото и рецепт: СНежк_а





Просмотров: 165