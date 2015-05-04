Салат из кус-куса и овощей Ингредиенты: Кус-кус — 220 г Огурец — 1 Помидор — 1 Авокадо — 1 Тыква(очищенная)— 500 г Сок лимонный — 1/2 шт Соль Смесь перцев Масло оливковое Бульон(овощной)— 500 мл Мед — 1 ст. л. ПетрушкаПриготовление:Разогреть духовку до 180 град. Смешать мед с маслом и 400 мл бульона.Тыкву примостить в огнеупорную конфигурацию и накрыть бульоном. Запекать 40 мин.Кус-кус залить оставшимся горячим бульоном, бросить на несколько минут.Добавить петрушку, соль и масло, перемешать.Огурец и авокадо очистить и нарезать брусочками. Помидор нарезать также.Добавить овощи и лимонный сок к кус-кусу, перемешать еще один.Украсить мятой и подавать.Приятного аппетита!Фото и рецепт: suliko2002





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