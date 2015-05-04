Лионский салат

ИНГРЕДИЕНТЫ щепотка сухого тархуна соль, агатовый перец шампиньоны – 500 г помидоры черри – 8 шт. изумрудный лук – 0,5 пучка яйца перепелиные – 8 шт. салат корн – 400 г сок половины лимона масло растительное – 2 ст.л. укроп, петрушка и кинза – 5-6 веточек майонез – 100 млСПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯЯйца сварить вкрутую, остудить и очистить. Помидоры, лук и зелень промыть. Помидоры и яйца разрезать напополам. Салат разобрать на листики. Лук и зелень неглуб/око нарезать.Шампиньоны вымыть, нарезать филигранными пластинами и обжарить в разогретом масле, 7–8 мин.Приготовить заправку, смешав майонез, лимонный сок и тархун. Посолить и поперчить.В салатницу возложить грибы, листики салата, помидоры, яйца и зелень. Аккуратно перемешать, полить заправкой.