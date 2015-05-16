Гороховая каша в пароварке Гороховая каша – блюдо, знакомое нам с малолетства. Как она важна со сливочным маслом, однако это для ребятенков. А для старших можно приготовить кашу с жареным лучком или крохотными хрустящими ломтиками обжаренного бекона.Но основным обстоятельством лакомой каши изображает верно сваренный горох. Ведь ни для кого не секрет, что горох владеет свойство пригорать, недовариваться или, навыворот, развариваться в пюре. Все эти проблемы моментально испарятся, если вы приготовите это блюдо в пароварке. Каша получается изнеженной, рассыпчатой, почитай все половинки гороха держат свою конфигурацию.Ингредиенты: горох сушеный колотый – 230 г(1 стакан емкостью 250 мл) лук репчатый – 1 головка масло растительное – 2 ст. л. соль – по вкусу.Способ приготовленияГорох переберите. Засыпьте его в кастрюлю и залейте мерзлой водой(вода должна покрывать овощ всецело). Оставьте на 4-8 часов(можно на ночь). Дольше замачивать горох не невредно, настолько будто он может скиснуть.Выложите горох в дуршлаг и важнецки промойте под струей мерзлой воды. Промывайте до тех пор, доколе стекающая вода не станет сквозистой.Далее необходимо подготовить чашу пароварки для приготовления гороха. Из пищевой фольги вырежьте мир или прямоугольник такового размера, дабы он всецело закрывал крупные отверстия. Далее проколите фольгу иглой или шилом, дабы получить крохотные отверстия для поступления чета. Если этого не сделать, горох может завалиться в резервуар с водой.Эта незамысловатая процедура необходима для данной модели пароварки. Если ваша модель предполагает наличность беспрерывного поддона или чаши с крохотными отверстиями, то фольгу использовать не надобно.Выложите горох в чашу. Накройте покрышкой.Установите таймер на 1 час. Готовьте до завершения времени приготовления.Периодически испытывайте воду в резервуаре: если она улетучилась, долейте кипяток до надобной оценки.Пока горох варится, очистите, вымойте и неглуб/око нарежьте лук.В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нем лук до нежно-золотистого цвета.Проверьте готовность гороха. Если он недостаточно проварился, добавьте добавочное времена – 10-15 минут. Готовую гороховую кашу выложите в плошку, по вкусу посолите и перемешайте. Перемешайте её с жареным луком и подавайте к столу.Любители изощренного и пикантного вкуса могут припорошить готовую гороховую кашу черным молотым перцем.Фото и рецепт: На Вилке





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