Жареная картошка в немецком стиле Ингредиенты: Картофель(беспременно не рассыпчатую)— 400 г Лук репчатый — 1 шт Бекон(не велико жирный)— 30 г Жир — 1 ст. л. Яйцо куриное — 2 шт Перец агатовый(по вкусу) Соль(по вкусу)Приготовление:Самое основное - надобно взимать картофель твёрдых сортов, какой не разваливается!Картофель важнецки помыть, отварить, слить воду. Залить мерзлой водой, настолько воздушнее снимется впоследствии кожа с картофеля, дать капельку постоять. Картофель почистить. Блюдо это можно пожарить и из влажного картофеля, всего дуть надобно будет длиннее.Сковороду взимать чугунную, однако если подобный дудки, то пойдёт с антипригарным покрытием, чем вяще, тем важнее. Включить жар, дать жиру капельку растаять. Выбор жира больно величав для горячи картошки(важнее итого подходит свиной)! Он должен быть важнецкого качества, подсолнечное масло важнее не взимать. Жира надлежит быть бессчетно, однако не настолько, дабы картофель в нём плавал!Очищенный картофель порезать кружочками, добавить в сало. Картофеля не надлежит быть бессчетно(не вяще 2 порций), иначе выйдет не настолько!Если картофеля бессчетно, важнее дуть в двух сковородах!Почистить лук, не велико неглуб/око порезать, добавить к картофелю. Переворачивать картофель не торопитесь, дайте образоваться небольшой корочке. Лук должен быть тоже поджаристый. Перевернуть и обжарить почитай до готовности.За 2-3 минуты до гроба добавить неглуб/око порезанный бекон. Посолить, поперчить!Картофель выложить на тарелку. В этой же сковороде пожарить яйцо. Картофель подавать с яйцом, великолепно подходят солёные огурцы!Приятного аппетита!Фото и рецепт: pupsik27





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