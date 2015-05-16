Свежезаваренный чай, домашний щербет с хрустящим арахисом… и словно мы на восточном базаре, какой настолько и ломится от всевозможных сластей, а продавцы настолько и закликают покупателей своими воплями: «Вай-вай, щербет лакомый покупай!» Побывайте в сказке, приготовьте это лакомое лакомство – щербет с арахисом. Я поделюсь несложным рецептом варки арахисового щербета в домашних обстоятельствах. Сладость вам в отрада!Ингредиенты: сахарный песок – 0,5 кг молоко(3,2 % жирности)– 100 мл масло сливочное – 1 столовая ложка какао-порошок – 1 столовая ложка арахис – 50 г.Приготовление щербетаАрахис высыпать на сухую сковороду, прокалить в течение 6-7 минут, остудить. Остывший арахис очистить от шелухи.В толстостенную кастрюлю или казанок насыпать сахар – песок, налить молоко, важнецки перемешать деревянной ложкой, дабы молоко важнецки пропитало сахар – песок. Следует обратить внимание на то, что не надлежит быть молочного уровня над сахаром.Кастрюлю с сахаром – песком с молоком поставить на легкий жар и варить близ 30 минут, времена от времени помешивая деревянной ложкой. Сахарная масса – щербет должна завести изнеженный бежевый колер.Добавить в щербет сливочное масло и какао – порошок, хорошенько перемешать и поварить на легком жаре еще 2-3 минуты.Добавить в приготовленный щербет орехи арахис и важнецки перемешать.Застелить любую конфигурацию пергаментом для выпечки или пищевой пленкой, выложить щербет с арахисом, разравнивая, пластом близ 1 сантиметр. Или выложить щербет в банку.Оставить щербет застывать на 2 часа.Готовый арахисовый щербет нарезать или разломать на кусочки.Готовность щербета определяется по плотности капли: сахарную массу капнуть на тарелку, слегка остудить, испробовать скатать. Если получается полутвердый, тугой шарик, значит щербет готов; готовый щербет с орехами можно выложить и на силиконовый коврик.Фото и рецепт: Lorchen