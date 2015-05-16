Кофейно-ореховый мусс

Предлагаю вашему вниманию воздушный сладкое, какой великолепно подходит будто завершение парадного обеда. Большой плюс десерта в том, что его можно приготовить за девай до торжества и хранить в холодильнике до самой подачи. Пропорции показаны для 4 порций мусса. Кофейный или ореховый/миндальный ликёр, портвейн тут больно даже впопад.Ингредиенты:растворимый кофе - 1 ст. л.;вода(кипяток)- 2 ст. л.;коричневый тростниковый сахар - 100 мл;яйцо(желток)- 4 шт.;грецкие орехи(очищенные)- 50г;сливки(жирность 36%)- 250 мл.;шоколад для украшения.Приготовление:Нам потребуется посуда с круглыми боками выдерживающая тепло. Разводим кофе кипятком:Добавляем сахар и измельченные орехи:Отправляем туда же 4 желтка:Размешиваем до однородной массы и устанавливаем на водяную баню:Постоянно взбиваем, доколе масса не загустеет. Снимаем с жара и продолжаем взбивать до абсолютного охлаждения.Отдельно взбиваем сливки в беспробудную пену.Осторожно, лопаточкой, связываем кофейный крем со сливками и распределяем по порционным стаканам. Отправляем в холодильник на несколько часов. Украшаем орехами и наструганным шоколадом и опять в холодильник. Подаём и блаженствуем.Приятного аппетита!Фото и рецепт: bettan