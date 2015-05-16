"Орешки" с медом Чак-чак - традиционная парадная татарская сладость, какую кухарничают из пресного теста, обжаренного во фритюре и залитого медовым сиропом.Ингредиенты для теста:пшеничная маета - 500г;яйцо - 5 шт.;молоко - 50 мл;сахар - 1 ст.л.;соль - 1 щепотка;для заправки:мед - 400-500г;сахар - 100г;масло для жарения;опционально для украшения неглуб/окие цветные леденцы.Приготовление:Молоко, сахар, соль, яйца перемешать, всыпать муку и замесить мягкое тесто.Разделить тесто на небольшие кусочки и раскатать их филигранными жгутиками. Нарезать жгутики на неглуб/окие кусочки, величиной образцово с кедровый орешек.Жарить небольшими порциями во фритюре до золотистого цвета(не надобно дожидаться каштанового - будет неприглядно и безвкусно в готовом облике!) Доставать шумовкой и складывать на салфетку, дабы освободиться от излишков масла.Всыпать в мёд сахарный песок и вскипятить. Слишком длительно кипятить невозможно, т.к. может потемнеть. Далее готовые «орешки» залить горячим мёдом и скрупулезно перемешать.Ждём, когда охладится, затем выкладываем на поднос или тарелку и смоченными в мерзлой воде десницами придаём желаемую конфигурацию(конус, пирамида, трапеция и т.п.).Затем можно украсить цветным драже - это я помню с малолетства, этакий элемент «дизайна». Я ладила половину от этой порции и то вышло будет бессчетно. Вуаля!Фото и рецепт: Матрешка





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