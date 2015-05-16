Бананово-творожная запеканка без яиц Ингредиенты:Банан - 1 шт.Творог(важнее жирный, однородной структуры)- 500 гМанная крупа - 2-3 ст. ложкиСахар - 4-5 ст. ложек(по вкусу)Сметана - 4-6 ст. ложекМасло сливочное - для смазывания формыПриготовление:Смешать творог, сахар и манку. Если творог сухой, можно добавить капельку сметаны.Банан измельчить с поддержкой блендера.Добавить банановое пюре в творожную массу и скрупулезно все перемешать.Форму выстелить фольгой(или пергаментом)и смазать маслом. Выложить бананово-творожную массу в конфигурацию.Поместить в духовку и запекать при температуре 190 градусов 40 минут.Затем запеканку вытащить из духовки и непроницаемо намазать сметаной(у меня ретировалось 4 ст. ложки, однако у меня была возвышенная и небольшая по диаметру конфигурация).Поставить запеканку в духовку еще образцово на 20 минут.Готовую бананово-творожную запеканку вытащить из духовки, остудить в фигуре(ледяную запеканку воздушнее изолировать от фольги).Бананово-творожная запеканка готова.Приятного аппетита!





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