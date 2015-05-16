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Сырники на манке

Сырники на манке

Ингредиенты:200 г жирного творога(невредно деревенского);2 яйца;80-100 г манной крупы;1/3 ч. л. соды;1/3 ч. л. соли;1/2 стакана сахара;подсолнечное масло для горячи.Ингредиенты:Смешиваем все компоненты, кроме масла.Не забываем посолить тесто. Количество сахара можете повысить - с половиной стакана сырники получаются слегка сладковатыми.Мокрыми десницами формируем круглые оладьи, обваливаем их в манной крупе и дуем на подсолнечном масле с обеих сторонок до золотистого цвета.


16-05-2015, 23:25
Автор: Демид
Просмотров: 166
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