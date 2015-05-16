Имбирная галета со сливами Отличное сочетание вкусов в этом рецепте. Аромат имбиря и корицы великолепно сочетаются с творожно-масляным вкусом, а сливовая начинка гармонирует с пикантностью сладкого соевого соуса.Ингредиенты:Имбирь(свежий,2-3 см)— 1 штКорица — 1 ч. л.Мука — 150 гТворог — 150 гСахарная пудра — 5 ст. л.Соевый соус — 2 ст. л.Крахмал кукурузный — 2 ст. л.Масло сливочное — 110 гСлива — 300 гПриготовление:Смешиваем муку, 3 ст. л. сахарной пудры, корицу, имбирь и сливочное масло. Измельчаем в крошку.Добавляем творог и сладкий соевый соус. Вымешиваем тесто, формируем из него шар и под пленкой устанавливаем в холодильник на 30-40 минут.Тесто раскатываем на смазанном противне. Сверху присыпаем крахмалом, отступив от концов см.3.На крахмал выкладываем нарезанные на дольки сливы и посыпаем сахарной пудрой.Края теста подворачиваем поверх начинки. Ставим в духовку на 30 минут при 180 градусах.Галета готова. Можно приступать к чаепитию.Фото и рецепт: Ros66





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