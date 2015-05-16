Апельсиновое печенье с творогом и маком Что может быть важнейшим дополнением к повседневному кофе или чаю?! Конечно ж, лакомое печенье, какое не всего порадует вкус, однако и поддержит подкрепить силы. А если оно еще больно лакомое, изнеженное, мягкое будто апельсиновое печенье с творогом и маком, какое обладает радостно-цитрусовым ароматом и вкраплениями мака, какой настолько мило похрустывает, ага еще и под изнеженной сахарной глазурью, то это попросту сказка. А кухарить таковое печенье будет воздушно.Ингредиенты:для теста: маета пшеничная длиннейшего сорта – 250 грамм разрыхлитель для теста – 1 чайная ложка яйцо куриное – 1 штука масло сливочное(или сливочный маргарин)– 110 грамм творог – 180 грамм сахар – песок – 180 грамм соль – 1/4 чайной ложки мак кондитерский – 3 столовые ложки апельсиновый сок – 2 столовые ложки цедра апельсиновая – 2 столовые ложкидля глазури: сахарная пудра – 6 столовых ложек апельсиновый сок – 3 столовых ложки апельсиновая цедра – 1 столовая ложка.ПриготовлениеВ чашку посредственного размера просеять муку, добавить разрыхлитель для теста, мак, соль и важнецки перемешать.В большущую чашку насыпать сахар – песок и добавить апельсиновую цедру. Растереть безукоризненными десницами сахар с апельсиновой цедрой, доколе сахар не станет канареечным.В чашку с перетертым с апельсиновой цедрой сахаром добавить сливочное масло и вспушить при помощи миксера до однородного состояния.Добавить к масляно-сахарной массе яйцо, творог и влить апельсиновый сок и важнецки вспушить до однородности водянистой массы.Получившуюся водянистую массу добавить медлительно к мучной массе и важнецки вымешать деревянной ложкой. Тесто выйти непроницаемым, липнущим к десницам.Застелить противень пергаментом для выпечки. Мокрыми десницами или при помощи ложки сформировать печенья массой 30 грамм, выкладывая его на противень на кое-каком расстоянии дружок от дружка, настолько будто печенье при выпечке капельку возрасти.Противень с формированными печеньями поставить в духовку, разогретую до 180 грамм, и выпекать в течение 20 минут до румяности.Противень с испеченными печеньями вытащить из духовки и всецело их остудить. Снять печенье с пергамента и уложить на решетку.Приготовить полива. Смешать в небольшой чашке сахарную пудру с апельсиновым соком и цедрой до однородной массы.Полить приготовленной глазурью всякое печенье. Дать глазури застыть.Фото и рецепт: Lorchen





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