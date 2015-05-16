Пирог с лососем и свежими огурцами Непривычное для меня сочетание в выпечке - лосось и свежие огурцы, какие предварительно смешивают с медовой горчицей, уксусом и рубленым свежим укропом. В готовом облике вышла сочная рыба, дополненная похрустывающими подмаринованными огурцами. Интересный вкус.Ингредиенты:лосось(филе)- 1 кг;для теста:мука - 2 стакана;сливочное масло(охлажденное)- 200г;яйцо - 1 шт.;вода(ледяная)- 1/2 стакана;соль - 1/4 ч.л.;уксус - 1 ч.л.;для начинки:огурцы(свежие, крохотные)- 3 шт.;медовая горчица - 1 ч.л.;белый винный уксус - 1/2 ч.л.;укроп(свежий)- 1 пучок;соль, молотый белокипенный перец - по вкусу.Приготовление:Для приготовления теста сливочное масло заковать в морозилке, после чего натереть его на крупной терке в плошку, в какую уже просеяли муку.Перетереть масло с мукой десницами до получения крошки и влить туда винегрет из желтка, мерзлой воды, уксуса и соли. Перемешать десницами до получения однородного теста, скатать в шар, замотать пленкой и прибрать в холодильник на 1-2 часа.Для начинки у крохотных свежих огурцов срезала кожицу, будет крупно порезала, по вкусу посолила, поперчила, добавила 1 ч.л. медовой горчицы, побрызгала белокипенным винным уксусом и смешала с рубленым укропом.Раскатала тесто в прямоугольник толщиной 5-7 мм и с поддержкой скалки передвинула на пекарскую бумагу. Размер прямоугольника должен быть таковским, дабы в него можно было завернуть филе лосося.На раскатанное песочное тесто уложила 1 филе лосося без кожи, посолила, поперчила и сверху вдоль куса рыбы выложила огуречную начинку.На начинку уложила второе филе лосося, посолила, поперчила.Поднимая края теста, подвернула его к половине филе лосося. По фокусу бросила щель шириной 4-5 см. Смазать пирог яйцом и запекать про 190С близ 40 минут.Время выпечки корректируйте по своей духовке. Для моей духовки оптимально 40 минут, однако по идее за 30 минут и тесто, и рыба поспеют приготовиться. Горячий пирог бережливо переложить на решетку, т.к. тесто больно хрупкое, дать пирогу капельку остынуть и можно подавать к столу.Приятного аппетита!





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