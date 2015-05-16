Заливной грушевый пирог

Ингредиенты: 1 стакан сахара 1 стакан муки 1 ст. л. разрыхлителя щепотка соды 1 ч. л. корицы плюс еще капельку, по желанию сок половины лимона сахарная пудра для подачи 6 благовонных посредственных беспробудных груш 300 г жирной сметаны, невредно жирностью 42% 3 яйцаПриготовление:Для теста вспушить яйца с сахаром в пышную пену. Небольшими порциями, продолжая взбивать, добавить сметану.Просеять муку вкупе с разрыхлителем, содой и корицей. Перемешивая лопаткой, порциями добавить мучную винегрет в яично-сметанную. Перемешивать до однородности.Груши очистить от кожуры, вырезать сердцевину, нарезать плоды вдоль опрятными дольками.Уложить груши по кругу или по спирали, слегка внахлест, на дно силиконовой фигуры, предварительно сбрызнув его лимонным соком.Залить груши тестом, орудуя опрятно, дабы не преступить распорядок укладки. При вожделении тесто сверху тоже можно присыпать небольшим числом корицы. Выпекать пирог в разогретой до 180°С духовке, доколе апогей не станет золотисто-коричневым, а деревянная зубочистка, вколотая в пирог, не будет вылезать сухой, образцово 40 мин.Остудить пирог в фигуре, введя ее на решетку, 30 мин. Затем переворотить пирог на блюдо, всецело остудить и припорошить сахарной пудрой.