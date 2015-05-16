Тарт с клубникой и ревенем Тарт с клубникой и ревенем или пирог с клубникой по-простому. Рецепт, истина, не абсолютно безыскусный, однако элегантнейший и попросту чудесный!Потрясающее тесто с филигранной миндальной ноткой, кисло-сладкая сочная начинка и воздушная, невесомая меренга... Рай!Ингредиенты для теста:120 г сливочного масла;210 г муки;30 г миндальной муки;80 г сахара;1 яйцо;1/3 ч. л. соли.Ингредиенты для начинки:300 г ревеня;300 г клубники;150 г сахара;30 г сливочного масла;2 ст. л. крахмала.Ингредиенты для меренги:200 г сахара;100 г яичного белка;50 г воды.Сначала - тесто.Достаем сливочное масло, нарезаем его на несколько частей, кладем в чашу кухонного комбайна, насадка "нож".Всыпаем сахар, соль, миндальную муку, всегдашнюю муку.На пульсирующем порядке превращаем содержимое чаши в крошку.Разбиваем яйцо.Снова вводим пульсирующий порядок, получаем влажную крошку.Выкладываем ее в конфигурацию для выпечки тартов, формируем корж с бортиками.Выпекаем его при температуре 170 градусов близ 25 минут. Если колеблетесь в тесте, не запамятуйте возложить на дно тарта кружочек пекарской бумаги и насыпать горох или фасоль.В это времена начинаем заниматься начинкой. Моем ревень, удаляем листья, драим.Нарезаем небольшими кусочками. На сковороде растапливаем сливочное масло. Припускаем ревень до мягкости.Смешиваем сахар с крахмалом. Выкладываем в плошку клубнику.Аккуратно перемешиваем. Добавляем ревень. Размешиваем.Начинку опрятно выливаем в тарт. Ставим в духовку, температура - 160 градусов.Тем временем стряпаем меренгу. Смешиваем сахар и воду, устанавливаем на плиту.Начинаем взбивать белки. Как всего они обернутся в нестойкую пену, вводим жар под кастрюлькой с сахаром. Белки не забываем, взбиваем. Сироп должен закипеть, впоследствии уменьшаем газ и дожидаемся, доколе он не прогреется до температуры 119 градусов.Если у вас, будто и у меня, не градусника, ориентируйтесь вначале на консистенцию мягкого шарика(важнецки остужайте персты, затем капните на них чуточку сиропа и испробуйте скатать его в шарик - если выйдет, можно отключать), а впоследствии, с экспериментом, на густоту карамельной нити.Как всего выключили газ, исподволь вливайте сироп в белки, продолжая взбивать. Получится будет устойчивая меренга.С поддержкой кондитерского шприца или мешка с насадкой прекрасно отсаживайте ее поверх начинки(ага, тарт быстренько достаем ради этого девала из духовки). Я лентяйка, я попросту выкладываю меренгу на тарт и ложкой выводу несколько "вершин".Ставим конфигурацию с тартом возвратно в духовку и выпекаем еще минут 10, доколе белковая масса не заведет воздушный карий нюанс.Разрезаем после абсолютного остывания, однако это я уже вам не покажу - бы вечер, а мое голодное семейство вбирает этот пирог с клубникой еще в теплом облике, причем настолько бойко, что поутру уже и снимать нечего. Просто поверьте: это необычайно лакомо!





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