Вак-белиш с говядиной и рисом Многим знакомы крохотные пироги вак-белиш татарской кухни. Я предлагаю вариант с начинкой из говядины и риса.Ингредиенты:Мука(стакан 240 мл + капельку муки для замешивания)— 2 стак.Масло сливочное(комнатной температуры)— 100 гКефир — 200 млСода — 1/4 ч. л.Соль — 1/2 ч. л.Яйцо куриное — 1 штГовядина(мякоть)— 300 гЖир(бараний)— 50 гЛук репчатый(большенный)— 1 штРис(индика)— 50 гБульон куриный — 150 млПерец агатовый(по вкусу)Приготовление:1. Муку просеять в чашку, добавить масло и растереть в крошку.2. Влить кефир, сверху добавить соду, соль. Замесить мягкое, эластичное тесто. Возможно, потребуется еще капельку муки.3. Тесто сервировать чашкой и бросить, доколе будем ладить начинку.4. Рис отварить сообразно инструкции на упаковке.5. Мясо и сало неглуб/око нарезать. Лук нарезать неглуб/оким кубиком. В чашке смешать мясо, сало, лук и рис, перемешать, посолить, поперчить.6. Из теста раскатывать небольшие лепешки. в половину выложить начинку и защипать края, будто бы гармошкой. Серединка должна остаться разинутой.7. Выложить пироги на противень, смазать слегка вколоченным яйцом.8. Духовку разогреть до 190С. Печь образцово 40-50 минут. Через 15 минут после азбука готовки. отхватить противень из духовки, ложкой влить в всякий пирог бульон. Это позволит пирогам быть сочными и изнеженными внутри.Фото и рецепт: lili-8888





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